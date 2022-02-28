Пограничники, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов

Украинские морские пехотинцы и пограничники, мужественно защищавшие остров Змеиный, живы и на данный момент находятся в плену у российских оккупантов.

"Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо!

Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины «забыли», «похороны» своих подчиненных.

При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова.

В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами.

Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой", - заявили Военно-морские силы ВСУ.