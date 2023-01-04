Пограничники отбили атаки армии рф на Бахмутском направлении

"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Однако штурм провалился. В ходе боя стражи границы уничтожили 9 оккупантов, еще около 20 ранили. Бойцы продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", - говорится в сообщении ГПСУ.