Пограничники отбили атаки армии рф на Бахмутском направлении
18:14 04 января Киев, Украина
По данным Госпогранслужбы стало известно, что на Бахмутском направлении украинские пограничники
отбили штурм
врага и контратакой захватили позиции оккупантов.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Однако штурм провалился. В ходе боя стражи границы уничтожили 9 оккупантов, еще около 20 ранили. Бойцы продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", - говорится в сообщении ГПСУ.
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