Пограничники отбили атаки армии рф на Бахмутском направлении

18:14 04 января Киев, Украина

По данным Госпогранслужбы стало известно, что на Бахмутском направлении украинские пограничники отбили штурм врага и контратакой захватили позиции оккупантов.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
 
"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Однако штурм провалился. В ходе боя стражи границы уничтожили 9 оккупантов, еще около 20 ранили. Бойцы продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", - говорится в сообщении ГПСУ.