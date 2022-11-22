Пограничники беларуси пытаются перехватить украинские дроны

16:54 22 ноября Киев, Украина

Белорусские пограничники пытаются глушить и перехватывать украинские дроны, которые использует Госпогранслужба по наблюдению за территорией, но безрезультатно.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
 
"Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И неоднократно они пытались перехватить управление беспилотниками и затащить их на свою территорию. Это удавалось избежать нашим операторам", - рассказал Демченко.