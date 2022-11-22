Пограничники беларуси пытаются перехватить украинские дроны
16:54 22 ноября Киев, Украина
Белорусские пограничники
пытаются глушить и перехватывать
украинские дроны, которые использует Госпогранслужба по наблюдению за территорией, но безрезультатно.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И неоднократно они пытались перехватить управление беспилотниками и затащить их на свою территорию. Это удавалось избежать нашим операторам", - рассказал Демченко.
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