Погибшая в Киеве журналистка имела отношение к российской оппозиции

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла в Киеве при выполнении редакционного задания, она имела непосредственное отношение к российской оппозиции.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv.
Антон Геращенко отметил, что вчера вечером был нанесен минометный удар россией по Киеву, в результате которого погибла журналистка Оксана Баулина. Девушка при обстреле документировала обстрел тяжелого вооружения, который россия совершила раньше.
«Оксана Баулина была оппозиционной к российским властям журналисткой. В Украину приехала, чтобы документировать все преступления России.На территории нашего государства оно находилось совершенно легально. Тело погибшей журналистки будет передано в Латвию, где проживают ее родители», - сказал советник главы МВД.
Он также добавил, что вместе с журналисткой погиб еще один гражданин Украины, ранения получил другой.
Полиция открыла уголовное производство по факту убийства двух человек по статье 155 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv.
Антон Геращенко отметил, что вчера вечером был нанесен минометный удар россией по Киеву, в результате которого погибла журналистка Оксана Баулина. Девушка при обстреле документировала обстрел тяжелого вооружения, который россия совершила раньше.
«Оксана Баулина была оппозиционной к российским властям журналисткой. В Украину приехала, чтобы документировать все преступления России.На территории нашего государства оно находилось совершенно легально. Тело погибшей журналистки будет передано в Латвию, где проживают ее родители», - сказал советник главы МВД.
Он также добавил, что вместе с журналисткой погиб еще один гражданин Украины, ранения получил другой.
Полиция открыла уголовное производство по факту убийства двух человек по статье 155 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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