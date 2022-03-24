Погибшая в Киеве журналистка имела отношение к российской оппозиции

15:31 24 марта Киев, Украина

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла в Киеве при выполнении редакционного задания, она имела непосредственное отношение к российской оппозиции.



Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv.



Антон Геращенко отметил, что вчера вечером был нанесен минометный удар россией по Киеву, в результате которого погибла журналистка Оксана Баулина. Девушка при обстреле документировала обстрел тяжелого вооружения, который россия совершила раньше.



«Оксана Баулина была оппозиционной к российским властям журналисткой. В Украину приехала, чтобы документировать все преступления России.На территории нашего государства оно находилось совершенно легально. Тело погибшей журналистки будет передано в Латвию, где проживают ее родители», - сказал советник главы МВД.



Он также добавил, что вместе с журналисткой погиб еще один гражданин Украины, ранения получил другой.



Полиция открыла уголовное производство по факту убийства двух человек по статье 155 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.