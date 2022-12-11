Поджог казарм оккупантов в Крыму организовали партизаны

10:21 11 декабря Киев, Украина

В партизанском движении АТЕШ (движение украинцев и крымских татар) заявили о том, что именно его активисты организовали поджог казарм с российскими военными в пгт. Советский во временно оккупированном Крыму. Об этом они сообщили в своем официальном Telegram-канале.

"База мобилизованных армии рф в пгт. Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим "проектом" и конечно у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию рф изнутри", – говорится в сообщении.

Также они сообщили, что там есть жертвы, и пообещали скоро опубликовать больше информации.

Ранее Telegram-каналы полуострова сообщили о пожаре в крымском поселке Советский. На них зафиксировано, как пламя охватило большую площадь здания и поднимается на несколько метров вверх.

По разным данным, в здании были размещены от нескольких сотен до нескольких тысяч мобилизованных россиян. Пока неизвестно о количестве погибших и пострадавших.

Казарма загорелась в субботу рано утром. А в субботу вечером слышали взрывы в Севастополе и Симферополе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты намерены провести выборочные проверки квартир жителей Крыма, их подвалов, гаражей, а также компьютеров и телефонов. Таким образом спецслужбы рф рассчитывают выявить тех, кто якобы сотрудничает с ВСУ.