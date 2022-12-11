Поджог казарм оккупантов в Крыму организовали партизаны

В партизанском движении АТЕШ (движение украинцев и крымских татар) заявили о том, что именно его активисты организовали поджог казарм с российскими военными в пгт. Советский во временно оккупированном Крыму. Об этом они сообщили в своем официальном Telegram-канале.
Также они сообщили, что там есть жертвы, и пообещали скоро опубликовать больше информации.
Ранее Telegram-каналы полуострова сообщили о пожаре в крымском поселке Советский. На них зафиксировано, как пламя охватило большую площадь здания и поднимается на несколько метров вверх.
По разным данным, в здании были размещены от нескольких сотен до нескольких тысяч мобилизованных россиян. Пока неизвестно о количестве погибших и пострадавших.
Казарма загорелась в субботу рано утром. А в субботу вечером слышали взрывы в Севастополе и Симферополе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты намерены провести выборочные проверки квартир жителей Крыма, их подвалов, гаражей, а также компьютеров и телефонов. Таким образом спецслужбы рф рассчитывают выявить тех, кто якобы сотрудничает с ВСУ.
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