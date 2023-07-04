Подтопленные населенные пункты на Херсонщине страдают от вражеских обстрелов

12:46 04 июля Киев, Украина

В Херсонской области наибольшие последствия от вражеских обстрелов ощущаются в поселках, которые пострадали от подтопления после взрыва Каховской ГЭС россиянами.



Об этом проинформировал глава Херсонской областной администрации, Александр Прокудин, в ходе прямого эфира национального телемарафона новостей.

"Особенно пострадали населенные пункты, расположенные вблизи реки Днепр и подвергшиеся подтоплению. К ним относятся Херсон, Антоновка, Киндейка, Станислав, Казацкое и Веселое", - подчеркнул он.

На украинской территории, контролируемой Херсонской областью, до сих пор подтоплен один жилой дом.



По предварительным оценкам, около 4000 домов получили различные повреждения. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.