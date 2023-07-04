Подтопленные населенные пункты на Херсонщине страдают от вражеских обстрелов

В Херсонской области наибольшие последствия от вражеских обстрелов ощущаются в поселках, которые пострадали от подтопления после взрыва Каховской ГЭС россиянами.
Об этом проинформировал глава Херсонской областной администрации, Александр Прокудин, в ходе прямого эфира национального телемарафона новостей.
Об этом проинформировал глава Херсонской областной администрации, Александр Прокудин, в ходе прямого эфира национального телемарафона новостей.
На украинской территории, контролируемой Херсонской областью, до сих пор подтоплен один жилой дом.
По предварительным оценкам, около 4000 домов получили различные повреждения. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.
По предварительным оценкам, около 4000 домов получили различные повреждения. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии