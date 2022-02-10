Подстрекал к дезертирству: Януковичу сообщили о новом подозрении

Следователи сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
23 февраля 2014 года Янукович, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) Украины к совершению дезертирства.
В результате таких действий, как установили следователи, бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности президента уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в Россию.
В сообщении правоохранителей не называют имени военного, однако известно, что речь идет о Константине Кобзаре, которого считают охранником экс-президента. В 2015-м прокуратура объявляла его в розыск из-за подозрений в незаконном препятствии проведению митингов: речь идет о событиях 2014-го и акциях протеста вблизи резиденции Межигорья.
В прошлом году Кобзарю вручили подозрение в дезертирстве и заочно отправили под стражу.
За подстрекательство к дезертирству и Януковичу грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет. В ближайшее время суд должен избрать для беглого президента меру пресечения заочно.
Напомним, что в 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Процесс длился 20 месяцев, а расследование преступлений, которые он совершил, – пять лет. Защита бывшего президента подала не менее пяти апелляционных жалоб на приговор, а затем еще несколько жалоб на постановления этого же суда, отклонившего заявления защитников.
В прошлом году Януковичу вручили подозрение как главе организованной преступной группы, в которую входили бывший министр обороны Дмитрий Саламатин, глава СБУ Александр Якименко, министр внутренних дел Виталий Захарченко, командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк и ряд других высокопоставленных чиновников.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
23 февраля 2014 года Янукович, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) Украины к совершению дезертирства.
В результате таких действий, как установили следователи, бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности президента уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в Россию.
В сообщении правоохранителей не называют имени военного, однако известно, что речь идет о Константине Кобзаре, которого считают охранником экс-президента. В 2015-м прокуратура объявляла его в розыск из-за подозрений в незаконном препятствии проведению митингов: речь идет о событиях 2014-го и акциях протеста вблизи резиденции Межигорья.
В прошлом году Кобзарю вручили подозрение в дезертирстве и заочно отправили под стражу.
За подстрекательство к дезертирству и Януковичу грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет. В ближайшее время суд должен избрать для беглого президента меру пресечения заочно.
Напомним, что в 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Процесс длился 20 месяцев, а расследование преступлений, которые он совершил, – пять лет. Защита бывшего президента подала не менее пяти апелляционных жалоб на приговор, а затем еще несколько жалоб на постановления этого же суда, отклонившего заявления защитников.
В прошлом году Януковичу вручили подозрение как главе организованной преступной группы, в которую входили бывший министр обороны Дмитрий Саламатин, глава СБУ Александр Якименко, министр внутренних дел Виталий Захарченко, командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк и ряд других высокопоставленных чиновников.
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