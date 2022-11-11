Подрыв шлюза Каховской ГЭС - фейк - ЦПД

"Ночью 11 ноября распространялось сообщение о подрыве шлюза Каховской ГЭС при уходе оккупационных войск, но эта информация не соответствует действительности. Подобные сообщения оккупантов призваны вызвать панику среди местного населения, дезориентировать военно-политическое руководство Украины и замедлить продвижение Сил обороны Украины", - подчеркнули в ЦПД.