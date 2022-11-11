Подрыв шлюза Каховской ГЭС - фейк - ЦПД

15:00 11 ноября Киев, Украина

Российские войска при уходе с Новой Каховки распространили дезинформацию о подрыве шлюза Каховской ГЭС, ночью 11 ноября.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что враг развернул в сети многоуровневую дезинформационную кампанию о ходе деоккупации Херсонской области, в рамках которой генерируется много фейков.
 
"Ночью 11 ноября распространялось сообщение о подрыве шлюза Каховской ГЭС при уходе оккупационных войск, но эта информация не соответствует действительности. Подобные сообщения оккупантов призваны вызвать панику среди местного населения, дезориентировать военно-политическое руководство Украины и замедлить продвижение Сил обороны Украины", - подчеркнули в ЦПД.