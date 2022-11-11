Подрыв шлюза Каховской ГЭС - фейк - ЦПД

Российские войска при уходе с Новой Каховки распространили дезинформацию о подрыве шлюза Каховской ГЭС, ночью 11 ноября.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что враг развернул в сети многоуровневую дезинформационную кампанию о ходе деоккупации Херсонской области, в рамках которой генерируется много фейков.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что враг развернул в сети многоуровневую дезинформационную кампанию о ходе деоккупации Херсонской области, в рамках которой генерируется много фейков.
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