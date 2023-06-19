Подрыв Каховской ГЭС: в Запорожье упал уровень воды на 4 метра

В результате подрыва Каховской ГЭС российскими силами в Запорожье, в нижнем бьефе, значительно упал уровень воды на 4 метра.
Об этом информировал Юрий Малашко, председатель Запорожской областной государственной администрации (Запорожская ОГА), в ходе трансляции национального телемарафона.
Об этом информировал Юрий Малашко, председатель Запорожской областной государственной администрации (Запорожская ОГА), в ходе трансляции национального телемарафона.
По его словам, в регионе на данный момент нет проблем с питьевой водой, и в будущем таких проблем не предвидится.
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