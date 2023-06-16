Подрыв Каховской ГЭС: Китай готов оказать гуманитарную помощь Украине

18:21 08 июня Киев, Украина

Китай готов оказать гуманитарную помощь Украине после подрыва рашистами плотины Каховской ГЭС, что привело к затоплению и значительным последствиям.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь на брифинге 8 июня.

«Мы серьезно озабочены разрушением соответствующих объектов и глубоко озабочены его гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями. Мы призываем все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и делать все возможное для защиты гражданского населения и сохранения гражданских объектов», – сказал Вэньбинь.

Он добавил, что самым важным приоритетом для всех заинтересованных сторон является приложение усилий по облегчению ситуации на местах и совместное реагирование на катастрофу.

"Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации в Украине. Мы выдвинули китайские предложения, включая инициативу из шести пунктов гуманитарной ситуации в Украине, и направили в страну многочисленные партии гуманитарных грузов. Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении”, — заявил Вэньбинь.

В то же время, он не уточнил, какую именно гуманитарную помощь планирует оказать КНР.