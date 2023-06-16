Подрыв Каховской ГЭС: ЕС мобилизует помощь для Украины

16:41 07 июня Киев, Украина

Европейский Союз мобилизует помощь для Украины, чтобы помочь справиться с катастрофическими последствиями, в результате подрыва рашистами Каховской ГЭС.

Об этом сообщается на сайте Европейской Комиссии.

“Разрушение плотины в Новой Каховке в Украине привело к разрушительным гуманитарным и экологическим последствиям. В то время как идет эвакуация пострадавшего населения, Украина пригласила международную помощь от ЕС в форме оборудования и механизмов для усилий по облегчению ситуации. В ответ ЕС немедленно направил помощь через Механизм гражданской защиты ЕС, в частности благодаря первым предложениям, поступившим от Германии, Австрии и Литвы», — говорится в сообщении.

По данным Еврокомиссии, Германия выделила для Украины 5000 мобильных фильтров для воды и 56 генераторов. От Австрии поступило 20 цистерн для воды и 10 насосов для откачки загрязненной воды. Это оборудование уже доставляется в Украину. Кроме того, Литва и Германия предложили оборудование для возведения приютов, включая палатки, кровати и одеял.



Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте со спасательными службами Украины для уточнения потребностей на местах. Он остается готов к координации дальнейшей помощи для Украины.



Офис ЕС по гуманитарной помощи в Украине также проводит координацию с гуманитарными партнерами. Речь идет о скором ответе на потребности людей, пострадавших от затопления, включая предоставление продовольствия и питьевой воды.