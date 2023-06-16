Подрыв Каховской ГЭС: ЕС мобилизует помощь для Украины

Европейский Союз мобилизует помощь для Украины, чтобы помочь справиться с катастрофическими последствиями, в результате подрыва рашистами Каховской ГЭС.
Об этом сообщается на сайте Европейской Комиссии.
По данным Еврокомиссии, Германия выделила для Украины 5000 мобильных фильтров для воды и 56 генераторов. От Австрии поступило 20 цистерн для воды и 10 насосов для откачки загрязненной воды. Это оборудование уже доставляется в Украину. Кроме того, Литва и Германия предложили оборудование для возведения приютов, включая палатки, кровати и одеял.
Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте со спасательными службами Украины для уточнения потребностей на местах. Он остается готов к координации дальнейшей помощи для Украины.
Офис ЕС по гуманитарной помощи в Украине также проводит координацию с гуманитарными партнерами. Речь идет о скором ответе на потребности людей, пострадавших от затопления, включая предоставление продовольствия и питьевой воды.
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