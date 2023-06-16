Подрыв Каховской ГЭС: Энергоатом следит за ситуацией на ЗАЭС

Энергоатом сообщает, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако текущая ситуация находится под контролем.
В ночь на 6 июня 2023 года плотина Каховской ГЭС была взорвана рашистами, что привело к быстрому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Это представляет дополнительную угрозу для временно оккупированной Запорожской АЭС.
Вода из Каховского водохранилища необходима для обеспечения подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. В настоящее время станционный пруд-охладитель полон: по последним данным на 8:00 утра, уровень воды составляет 16,6 метра, что достаточно для нужд станции.
Энергоатом тщательно отслеживает ситуацию и наблюдает за действиями оккупантов на ЗАЭС совместно с другими международными организациями, включая МАГАТЭ, которые присутствуют на станции.
Любые изменения в ситуации будут оперативно доложены.
В ночь на 6 июня 2023 года плотина Каховской ГЭС была взорвана рашистами, что привело к быстрому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Это представляет дополнительную угрозу для временно оккупированной Запорожской АЭС.
Вода из Каховского водохранилища необходима для обеспечения подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. В настоящее время станционный пруд-охладитель полон: по последним данным на 8:00 утра, уровень воды составляет 16,6 метра, что достаточно для нужд станции.
Энергоатом тщательно отслеживает ситуацию и наблюдает за действиями оккупантов на ЗАЭС совместно с другими международными организациями, включая МАГАТЭ, которые присутствуют на станции.
Любые изменения в ситуации будут оперативно доложены.
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