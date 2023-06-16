Подрыв Каховской ГЭС: Чехия передаст оборудование для очистки воды и генераторы Украине

15:17 06 июня Киев, Украина

Чехия закупит оборудование для очищения воды и передаст его Украине. Также в Чехии готовят генераторы, чтобы передать в обесточенные районы.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС.

“Начнем с экологии и средств для очищения воды. Это то, что мы планируем отправить как можно скорее. Их нужно будет где-то купить. У нас нет систем, готовых к такому сценарию, к такой угрозе, которую можно было бы отправить из государственного резерва, но мы работаем над тем, чтобы купить их и отправить в пострадавшие районы”, — сказал Копечный.

Что касается генераторов, то представители Чехии подготовили план, как отправить как можно больше генераторов, рассказал чешский чиновник. По его словам, после того, как пик наводнения пройдет, многие районы будут иметь серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, а значит, будут отрезаны от электроснабжения даже после улучшения ситуации.

"Поэтому мы начали готовить генераторы, которые будут полезны для населенных пунктов, для домов людей, а также для пострадавших от этого заводов", - сказал Копечный.

Какие угрозы подрыва россиянами Каховской ГЭС

По словам Копечного, много месяцев назад, когда появились первые признаки того, что у россии может быть намерение взорвать Каховскую дамбу, было сделано много анализов потенциальных последствий. И сейчас эта угроза начала материализоваться по нескольким направлениям.

Во-первых, это самая угроза сотням, если не тысячам человеческих жизней, которые могут быть потеряны из-за затопления населенных пунктов.

"Итак, конечно, мы знаем, что несколько десятков населенных пунктов пострадают от самого затопления", - сказал чиновник.

Во-вторых, это окажет огромное , это окажет огромное влияние на водоснабжение миллионов людей в области и близлежащих районах. Таким образом, это будет иметь длительные последствия для обеспечения водой для орошения, а также для личного пользования миллионов людей, и не сегодня, не на следующей неделе, а на годы вперед, сказал Копечный.

В-третьих, это также будет иметь длительное влияние на доступность воды в Крыму и на всех южных территориях Украины, включая временно оккупированные регионы.

В-четвертых, это будет иметь длительное влияние на энергетический сектор Украины, которое еще предстоит точно просчитать и измерить. Как это отразится на энергоснабжении, особенно в зимний период.

Пятое — и это самый большой, скажем так, все наблюдающий глобальный риск — прямая связь между охлаждающими мощностями, которые обеспечивает Каховская плотина, и атомной электростанцией в Запорожье. Все эти вещи будут иметь влияние на население.

Шестой пункт — подрыв на дамбе будет иметь длительное влияние на экологическую систему на большой территории Украины.

"Поэтому экологическое влияние будет просто неизмеримым. Конечно, речь будет идти о видах животных, которые вымрут. Речь идет о загрязнении, с которым придется бороться в течение, возможно, даже не лет, а десятилетий. Так что это будет одной из сфер, на которых также сосредоточится Чехия", - сказал чешский чиновник.

"Это, конечно, тактический оперативный шаг россиян, который нарушает все конвенции именно потому, что он неизбирателен в отношении гражданского населения и как наносит огромный ущерб не только критически важной инфраструктуре, но и жизни тысяч людей", - сказал Копечный.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС должен восприниматься и рассматриваться как еще одно военное преступление россии против Украины против гражданского населения.