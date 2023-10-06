Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о непоставке Украине крылатых ракет Taurus большой дальности вызвало критику в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС). Эксперт по внешней политике этой партии, Норберт Реттген, выразил убеждение, что это решение нанесет серьезный удар по доверию к правящей коалиции в ФРГ.
Политик подчеркнул, что ответственность за отказ в поставках ракет несет не только канцлер, но и другие члены правительства, включая министра иностранных дел Анналену Бербок, министров экономики Роберта Хабека, финансов Кристиана Линднера и обороны Бориса Писториуса. Реттген утверждает, что они действуют вопреки своим убеждениям и наносят ущерб как себе, так и авторитету Германии в Европе, а также демократии в стране.
Эксперт из ХДС подчеркнул, что отказ поставить ракеты Украине может привести к продолжению конфликта и затягиванию войны, и поэтому такая политика обладает серьезными моральными и политическими недостатками.
Политик подчеркнул, что ответственность за отказ в поставках ракет несет не только канцлер, но и другие члены правительства, включая министра иностранных дел Анналену Бербок, министров экономики Роберта Хабека, финансов Кристиана Линднера и обороны Бориса Писториуса. Реттген утверждает, что они действуют вопреки своим убеждениям и наносят ущерб как себе, так и авторитету Германии в Европе, а также демократии в стране.
Эксперт из ХДС подчеркнул, что отказ поставить ракеты Украине может привести к продолжению конфликта и затягиванию войны, и поэтому такая политика обладает серьезными моральными и политическими недостатками.
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