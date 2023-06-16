Подрыв дороги возле КПП "Три сестры" - информационно-психологическая операция - Маляр

Заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, заявила, что подрыв дороги возле контрольно-пропускного пункта "Три сестры" российскими войсками является информационно-психологической операцией.
В эфире она выразила свое мнение, отметив, что такие действия со стороны россии вписываются в их тактику информационно-психологических операций.
Маляр подчеркнула, что на протяжении веков россияне проявляли мастерство в скрытии своих действий и использовании формальных поводов для оправдания своих поступков.
Она также подчеркнула факт нахождения российской армии на территории Украины без законного основания и их попытки захвата украинского государства.
Ранее сообщалось о взрыве дороги на пересечении границ Украины, беларуси и рф, именуемого КПП "Три сестры".
В эфире она выразила свое мнение, отметив, что такие действия со стороны россии вписываются в их тактику информационно-психологических операций.
Маляр подчеркнула, что на протяжении веков россияне проявляли мастерство в скрытии своих действий и использовании формальных поводов для оправдания своих поступков.
Она также подчеркнула факт нахождения российской армии на территории Украины без законного основания и их попытки захвата украинского государства.
Ранее сообщалось о взрыве дороги на пересечении границ Украины, беларуси и рф, именуемого КПП "Три сестры".
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