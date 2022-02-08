Подробности визита Макрона в Киев

Сегодня, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину. Он проведет встречу с Владимиром Зеленским после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.
Напомним, переговоры Путина и Макрона продолжались более пяти часов.
Согласно повестке дня, размещенной на сайте Елисейского дворца, сам визит продлится весь день.
Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского пройдут 8 февраля в Мариинском дворце. В 13.40 главы государств встретятся с представителями СМИ.
Ожидается, что главной темой переговоров станет возможное российское вторжение. До этого главы государств обсудили в телефонном режиме перспективы проведения нормандского саммита.
Французский президент отметил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а переговоры, которые осуществляют западные лидеры, должны способствовать этому.
Это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, посетившим Киев 24 года назад.
Вместе с Эммануэлем Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Напомним, переговоры Путина и Макрона продолжались более пяти часов.
Согласно повестке дня, размещенной на сайте Елисейского дворца, сам визит продлится весь день.
Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского пройдут 8 февраля в Мариинском дворце. В 13.40 главы государств встретятся с представителями СМИ.
Ожидается, что главной темой переговоров станет возможное российское вторжение. До этого главы государств обсудили в телефонном режиме перспективы проведения нормандского саммита.
Французский президент отметил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а переговоры, которые осуществляют западные лидеры, должны способствовать этому.
Это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, посетившим Киев 24 года назад.
Вместе с Эммануэлем Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
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