Подробности визита Макрона в Киев

08:00 08 Февраль Киев, Украина

Сегодня, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину. Он проведет встречу с Владимиром Зеленским после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Напомним, переговоры Путина и Макрона продолжались более пяти часов.

Согласно повестке дня, размещенной на сайте Елисейского дворца, сам визит продлится весь день.

Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского пройдут 8 февраля в Мариинском дворце. В 13.40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

Ожидается, что главной темой переговоров станет возможное российское вторжение. До этого главы государств обсудили в телефонном режиме перспективы проведения нормандского саммита.

Французский президент отметил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а переговоры, которые осуществляют западные лидеры, должны способствовать этому.

Это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, посетившим Киев 24 года назад.

Вместе с Эммануэлем Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.