Подробности переговоров НАТО и России

08:31 13 Январь Киев, Украина





С российской стороны делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман также посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Встреча продлилась около трех часов. Высокопоставленные официальные лица НАТО и России встретились в среду, 12 января. Совет Россия -НАТО созывается впервые за два года. Встреча прошла в рамках недели высокой дипломатии.С российской стороны делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман также посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Встреча продлилась около трех часов.



Совет Россия-НАТО, их главный форум для переговоров, был создан два десятилетия назад, но полноценные заседания были приостановлены, когда Россия аннексировала Крымский полуостров Украины в 2014 году. С тех пор он собирался лишь время от времени, в последний раз в июле 2019 года.



Переговоры Россия-НАТО стали необходимостью на фоне того, что около 100 000 боеспособных российских военнослужащих, поддерживаемых танками, артиллерией и тяжелой техникой, сосредоточены у восточной границы Украины.



«Это совершенно неприемлемые предложения», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, высказываясь о требовании России не включать в состав НАТО входящие ранее в состав Советского союза государства.



Эстония, как и ее балтийские соседи Латвия и Литва, полагается на гарантии безопасности США, предоставляемые ее членством в НАТО. Три прибалтийские страны когда-то находились под властью Советского Союза, но теперь являются частью Европейского Союза и НАТО.



НАТО придется согласиться прекратить все планы по членству, не только с Украиной, но и сократить свое присутствие в таких странах, как Эстония, расположенных недалеко от границ России. Взамен Россия обязуется ограничить свои военные манипуляции.



Одобрение такого соглашения потребует от НАТО отказа от ключевой части своего учредительного договора. В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора 1949 года организация может пригласить любую желающую европейскую страну, которая может внести свой вклад в обеспечение безопасности в районе Северной Атлантики.



«Стало совершенно ясно, что ни один из союзников внутри альянса НАТО не желает сдвинуться с места или договориться о чем-либо, что касается политики открытых дверей НАТО», — заявила посол США в НАТО Джулианна Смит. «Я не могу представить себе сценарий, в котором это обсуждалось бы».



Максим Саморуков, сотрудник аналитического центра Московского центра Карнеги, говорит, что отсутствие каких-либо реальных уступок со стороны России в путинском проекте соглашения, вероятно, означает, что «Россия готова мириться с провалом этих переговоров».



Идея, по словам Саморукова, состоит в том, чтобы «показать Западу, что мы настроены серьезно, у нас серьезные намерения». Что Россия действительно готова пойти на решительные шаги, чтобы навязать эти уступки военной организации, возглавляемой США.



Тем не менее, НАТО не может позволить себе игнорировать предложение России. Некоторые члены опасаются, что Путин, возможно, ищет предлог для начала вторжения — например, отказ Запада от участия в переговорах— и любые переговоры, которые ослабили бы напряженность в отношении пограничных войск, развертывания ракет или военных учений, приветствовались бы.