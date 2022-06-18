Подробности атаки на российский буксир раскрыли в ОП

Напомним, утром 17 июня ВМС Украины поразили буксир российских оккупантов Василий Бех с зенитно-ракетным комплексом Тор на борту, который вез людей и оружие на Змеиный. Позже военно-морские силы обнародовали видео, в котором показали, как подбили буксир оккупантов.

Украинские военные поразили буксир Черноморского флота РФ Василий Бех двумя ракетами Harpoon, вследствие чего судно пошло на дно. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Он подтвердил, что выстрел производился со стороны Одессы в сторону острова Змеиный.

"Мы утопили российский буксир, который действовал как судно обеспечения, которое называется Василий Бех. В него попали две ракеты сегодня где-то в районе четырех утра - Harpoon. "Гарпуны" заработали - британские ракеты", - сказал советник.

Также Арестович намекнул, что для атаки был задействован и боевой дрон Bayraktar.

В результате буксир Василий Бех затонул возле Змеиного, который советник назвал "островом погибших кораблей".

"Мы потопили столько, что не всякая морская держава может об этом мечтать. И это, заметьте, наши корабли даже не выходили из порта", - отметил Арестович.

В то же время журналист The Washington Post Дэн Ламот, сославшись на источник в Пентагоне, сообщил, что российское судно было поражено как минимум одной американской противокорабельной ракетой Harpoon.

В Вашингтоне подчеркнули, что США не поставляли Украине эти ракеты.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июня, украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров флота противника.