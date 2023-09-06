Подразделения ГУР провели высадку в Крыму в рамках спецоперации

11:44 24 августа Киев, Украина

С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут в Крыму были слышны взрывы. В поселке расположена вражеская база 3-го радиотехнического полка и радиолокационный узел оккупантов – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2", по периметру подготовлены позиции для ПВО.

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, подразделения ГУР при взаимодействии с Военно-морским флотом Украины произвели высадку на территории Крыма.

«Утром в Крыму высадились украинские военные, там был бой, участвовали плавсредства и авиация. Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены. Потерь среди наших нет, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств", - сообщил Юсов.

Добавим, что российские источники также сообщили об инциденте со взрывами в Крыму. Там нафантазировали, что "неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу с людьми". Российские пропагандисты обвинили в совершенном так называемую "украинскую ДРГ".