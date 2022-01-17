Подписанная Декларация о европейской перспективе приближает Украину к ЕС - президент

20:37 04 Май Киев, Украина

Владимир Зеленский заявил, что подписание Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию в Европейский Союз.

Об этом сообщает сайт президента, 4 мая.

Украина осуществляет трансформацию, которая реально приближает нас к реализации этой цели. Реформы, которые на протяжении десятилетий откладывались или внедрялись лишь частично, наконец обеспечиваются законодательно и усиливают государство на институциональном уровне. Экономические отношения в нашей стране приобретают необходимую прозрачность для устойчивого роста. Имплементируя Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы продвинулись так далеко, что модернизация Соглашения - вполне справедливо задача, над которой уже работаем с европейскими партнерами.

«Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития», - подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы по приглашению Президента Польши Анджея Дуды третьего мая этого года принял участие в торжествах по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой - первого такого документа в Европе, сопоставимого с современными конституциями, который вступил в силу.



Во время визита состоялась дискуссия лидеров относительно нашего общего будущего в Европе и основных вызовов, стоящих перед европейцами. Было подтверждено, что неотъемлемыми ценностями для нашего общества являются: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Это отражено в подписанной лидерами Польши, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы



Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали и Во время визита состоялась дискуссия лидеров относительно нашего общего будущего в Европе и основных вызовов, стоящих перед европейцами. Было подтверждено, что неотъемлемыми ценностями для нашего общества являются: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Это отражено в подписанной лидерами Польши, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы пятисторонней декларации : Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих общие ценности. Это - важный сигнал поддержки евроинтеграционных стремлений Украины.Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали и совместную двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины. Это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза . Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

«Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути», - говорится в документе.

В контексте недавно озвученной идеи о проведении саммита с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров ассоциированных стран Восточного партнерства отмечаем, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке нашего континента вместе с Грузией и Молдовой. Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику «открытых дверей» для ассоциированных партнеров, которые имеют европейские стремления и соответствуют определенным условиям и критериям.



Логично, что коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши, являющихся нашими стратегическими партнерами. Но продолжается системная работа со всеми государствами - членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз.