Подписан закон об онлайн-торговле лекарствами

20:27 12 Октябрь Киев, Украина

В Украине разрешили торговать лекарственными средствами онлайн, соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Закон разрешает субъекту хозяйствования, имеющему лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.



Устанавливается перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировки.



Согласно документу, продавец может доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.



Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарств и соблюдения определенных производителем условий их хранения несет компания-продавец.



Ожидается, что лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.



Отметим, народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №3615-1 "О внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах" об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами".