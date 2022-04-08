Подписан закон об имуществе ВУЗов - институтские помещения можно сдавать в аренду

16:44 08 июля Киев, Украина

Подписанный сегодня Владимиром Зеленским закон об имуществе ВУЗов, позволяет сдавать в аренду помещения, принадлежащие ВУЗам, если мероприятия проводимые там будут носить образовательный характер.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.



Отмечается, что Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эффективного управления имуществом высших учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности Верховная Рада приняла 17 июня 2021.



Документ призван повысить эффективность управления учебными заведениями и государственным имуществом, за ними закрепленным, а также усовершенствовать процедуру предоставления учреждениям высшего образования статуса национальных, а научным учреждениям - статуса национальных научных центров.



Так, закон предусматривает, что если имущество государственного или коммунального вуза, в частности того, что имеет статус национального, не используется по назначению, оно может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего образования, научному учреждению или госорганизации.



Также, согласно закону, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по назначению. Исключением может быть только предоставление в аренду для оказания образовательных услуг или обслуживания учащихся.



Ожидается, что этот закон даст возможность эффективно управлять учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, что является залогом устойчивого и должного развития их образовательного потенциала.



Закон вступает в силу со дня его опубликования.