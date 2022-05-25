Подписан закон о соцзащите работников и работодателей в карантин

13:42 18 декабря Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина».
 
 
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу, 18 декабря.

Теперь работодатели должны уведомлять центр занятости о запланированном массовом увольнении работников не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие.

Что еще предусматривает закон:
  • лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры;
  • главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства;
  • Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, поступившие в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.