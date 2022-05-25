Подписан закон о соцзащите работников и работодателей в карантин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина».
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу, 18 декабря.
Теперь работодатели должны уведомлять центр занятости о запланированном массовом увольнении работников не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие.
Что еще предусматривает закон:
- лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры;
- главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства;
- Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, поступившие в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.
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