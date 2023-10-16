Подозрение генералу армии "лнр": серьезные преступления во время оккупации Луганщины

Луганская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленного российского генерал-лейтенанта, который возглавлял оккупационную армию в так называемой "Луганской народной республике" (лнр).
Как сообщает прокуратура, ему инкриминируются серьезные преступления, включая попытку изменения границ территории Украины в противозаконном порядке, что привело к гибели людей и нанесло серьезный ущерб. Также ему предъявляется обвинение в ведении агрессивной войны.
По данным следствия, этот генерал-майор вс рф был назначен на руководящую должность в составе так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции лнр" с началом полномасштабного российского вторжения. Обвиняемый непосредственно отдавал приказы вооруженным группам "лнр" во время боев за множество населенных пунктов в Луганской области, включая Рубежное, Кременну, Северодонецк, Лисичанск и другие.
Под его командованием вражеские войска проводили массированные атаки с использованием авиации, бронированной техники и другого тяжелого вооружения по критической инфраструктуре и жилым домам. Эти атаки привели к гибели и ранению гражданских лиц, включая детей, а также к разрушению жилья, имущества и инфраструктуры. Эти действия нарушают международное гуманитарное право и свидетельствуют о ведении агрессивной войны на украинской территории.
Сообщается также, что за успешное выполнение приказов руководства рф в ходе "спецоперации" на востоке Украины, этому лицу были присвоены высокие звания и награды, включая звание "героя россии" и "героя лнр", а также звание генерал-лейтенанта и орден имени Ахмата Кадырова.
Если будет признан виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщает прокуратура, ему инкриминируются серьезные преступления, включая попытку изменения границ территории Украины в противозаконном порядке, что привело к гибели людей и нанесло серьезный ущерб. Также ему предъявляется обвинение в ведении агрессивной войны.
По данным следствия, этот генерал-майор вс рф был назначен на руководящую должность в составе так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции лнр" с началом полномасштабного российского вторжения. Обвиняемый непосредственно отдавал приказы вооруженным группам "лнр" во время боев за множество населенных пунктов в Луганской области, включая Рубежное, Кременну, Северодонецк, Лисичанск и другие.
Под его командованием вражеские войска проводили массированные атаки с использованием авиации, бронированной техники и другого тяжелого вооружения по критической инфраструктуре и жилым домам. Эти атаки привели к гибели и ранению гражданских лиц, включая детей, а также к разрушению жилья, имущества и инфраструктуры. Эти действия нарушают международное гуманитарное право и свидетельствуют о ведении агрессивной войны на украинской территории.
Сообщается также, что за успешное выполнение приказов руководства рф в ходе "спецоперации" на востоке Украины, этому лицу были присвоены высокие звания и награды, включая звание "героя россии" и "героя лнр", а также звание генерал-лейтенанта и орден имени Ахмата Кадырова.
Если будет признан виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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