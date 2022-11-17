Подоляк: время Европе "закрыть небо над Украиной" ради своей безопасности также

Офис президента снова призывает страны Европы "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.
Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter
Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter
Подоляк напомнил, что россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.
Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".
По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.
Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".
По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.
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