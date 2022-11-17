Подоляк: время Европе "закрыть небо над Украиной" ради своей безопасности также

10:41 17 ноября Киев, Украина





Об этом заявил советник Офис президента снова призывает страны Европы "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также",- отметил Подоляк.

Подоляк напомнил, что россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.



Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".



По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.