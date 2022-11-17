Подоляк: время Европе "закрыть небо над Украиной" ради своей безопасности также

10:41 17 ноября Киев, Украина

Офис президента снова призывает страны Европы "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter
 
"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также",- отметил Подоляк.
 
Подоляк напомнил, что россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".

По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.
 
"Перчатки сняты. Время побеждать", – добавил министр.