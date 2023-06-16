Подоляк рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление
13:46 06 июня Киев, Украина
В Офисе президента Украины считают, что подрыв Каховской ГЭС окажет влияние на стратегические планы контрнаступления, но не изменит их в корне.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Я думаю, что коррективы (в планы контрнаступления, – ред.) в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий. Но принципиально это лишь обострит желание ускорить деоккупацию", – сказал он.
Подоляк привел три мотива, которыми могла руководствоваться российская власть, принимая решение взорвать плотину:
- испугать общественное мнение Запада, чтобы остановить помощь Украине;
- повлиять на наступательные действия украинских сил;
- психологически воздействовать на российское общество, чтобы показать, что инициатива по-прежнему на стороне рф.
"Мы всегда пытаемся найти рациональное объяснение поступков политических элит (рф, - ред.). Они находятся в состоянии аффекта и они ориентированы не на принятие конструктивных решений. И вот у них решение - как остановить, как сбить (контрнаступление, - ред.)", -
сказал Подоляк.
Однако разногласий по контрнаступлению, по словам Подоляка, ни в украинском обществе, ни среди западных партнеров Украины нет.
"Война должна завершиться справедливым финалом – восстановить территорию и суверенитет Украины", – говорит он.
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