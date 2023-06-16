Подоляк рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление

13:46 06 июня Киев, Украина

В Офисе президента Украины считают, что подрыв Каховской ГЭС окажет влияние на стратегические планы контрнаступления, но не изменит их в корне.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я думаю, что коррективы (в планы контрнаступления, – ред.) в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий. Но принципиально это лишь обострит желание ускорить деоккупацию", – сказал он.

Подоляк привел три мотива, которыми могла руководствоваться российская власть, принимая решение взорвать плотину:

испугать общественное мнение Запада, чтобы остановить помощь Украине;

повлиять на наступательные действия украинских сил;

психологически воздействовать на российское общество, чтобы показать, что инициатива по-прежнему на стороне рф.

"Мы всегда пытаемся найти рациональное объяснение поступков политических элит (рф, - ред.). Они находятся в состоянии аффекта и они ориентированы не на принятие конструктивных решений. И вот у них решение - как остановить, как сбить (контрнаступление , - ред.)", - сказал Подоляк.

Однако разногласий по контрнаступлению, по словам Подоляка, ни в украинском обществе, ни среди западных партнеров Украины нет.