Подоляк рассказал, для чего кремлю переговоры и замораживание войны
18:46 10 ноября Киев, Украина
Агрессору нужны переговоры и замораживание войны так как его армия истощена, а кремль
хочет зафиксировать хоть какие-то территориальные победы.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
.
"Зачем россии "переговоры" и "замораживание войны", понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами. Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории" , - написал Подоляк в Twitter.
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