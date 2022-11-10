Подоляк рассказал, для чего кремлю переговоры и замораживание войны

"Зачем россии "переговоры" и "замораживание войны", понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами. Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории" , - написал Подоляк в Twitter.