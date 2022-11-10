Подоляк рассказал, для чего кремлю переговоры и замораживание войны

18:46 10 ноября Киев, Украина

Агрессору нужны переговоры и замораживание войны так как его армия истощена, а кремль хочет зафиксировать хоть какие-то территориальные победы.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
 
"Зачем россии "переговоры" и "замораживание войны", понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами. Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории" , - написал Подоляк в Twitter.