Подоляк прокомментировал взрывы в рф

Разного рода проишествия на территории рф, такие как в Энгельсе, являются объективным следствием войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Он отметил, что подобных инцидентов "будет очень и очень много".
Он отметил, что подобных инцидентов "будет очень и очень много".
Он отметил, что пожары на территории России происходят из-за того, что страна не может получить иностранные запчасти, а также консультации специалистов.
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