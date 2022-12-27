Подоляк прокомментировал взрывы в рф

"Все, что сегодня происходит в россии - а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет - имеет отношение к потери управляемости процессами в самой россии. Постоянно растет количество саботажей, неустановленных подрывов, пожаров на критических объектах, в том числе в Энгельсе и Дягилево", - сказал Подоляк.