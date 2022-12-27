Подоляк прокомментировал взрывы в рф

08:04 27 декабря Киев, Украина

Разного рода проишествия на территории рф, такие как в Энгельсе, являются объективным следствием войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что подобных инцидентов "будет очень и очень много".
 
"Все, что сегодня происходит в россии - а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет - имеет отношение к потери управляемости процессами в самой россии. Постоянно растет количество саботажей, неустановленных подрывов, пожаров на критических объектах, в том числе в Энгельсе и Дягилево", - сказал Подоляк.
 
Он отметил, что пожары на территории России происходят из-за того, что страна не может получить иностранные запчасти, а также консультации специалистов.