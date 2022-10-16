Подоляк прокомментировал отказ SpaceX от финансирования работы терминалов Starlink

20:49 14 октября Киев, Украина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования.



Об этом Подоляк в пятницу, 14 октября, написал в Twitter.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что до конца переговоров, как ожидается, компания обеспечит стабильную связь.



Ранее сообщалось, что Маск решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.