Подоляк прокомментировал отказ SpaceX от финансирования работы терминалов Starlink

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования.
Об этом Подоляк в пятницу, 14 октября, написал в Twitter.
Он также добавил, что до конца переговоров, как ожидается, компания обеспечит стабильную связь.
Ранее сообщалось, что Маск решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.
Ранее сообщалось, что Маск решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.
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