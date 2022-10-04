Подоляк прокомментировал давление рф на беларусь

11:30 04 октября Киев, Украина

Белорусский президент александр лукашенко ныне ощущает давление со стороны российского президента путина.





Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Вероятность того, что войска рф в самой беларуси могут сместить силовым способом местный правящий режим, чтобы управлять белорусскими военнослужащими, также не стоит исключать.Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью во вторник, 4 октября.

"У субъекта (лукашенко - ред.) очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не настолько силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать, и как было до осени 20-го года. С другой стороны он находится под чрезвычайным давлением путина. Рф хочет от союзного государства получить более интенсивного участия в войне, что чревато для беларуси резким обнулением перспектив государственности… и беларусы это понимают, в том числе и лукашенко", - объяснил он.

Украина держит под контролем ситуацию на границе с беларусью, прекрасно понимая планы россии, отметил Подоляк.

"На границе с беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся учения военных. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется. Безусловно россия сейчас пытается направить туда энное количество мобилизованных, до 20-30 тысяч… Какие-то попытки они могут… бунт даже внутренний – один из сценариев, который рассматривается нами как вполне серьезный… что, насытив воинские части беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у лукашенко управление военными", - считает советник.



Он заверил, что в Украине готовятся к беларускому направлению.