Подоляк прокомментировал давление рф на беларусь

Белорусский президент александр лукашенко ныне ощущает давление со стороны российского президента путина.
Вероятность того, что войска рф в самой беларуси могут сместить силовым способом местный правящий режим, чтобы управлять белорусскими военнослужащими, также не стоит исключать.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
в интервью во вторник, 4 октября.
"У субъекта (лукашенко - ред.) очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не настолько силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать, и как было до осени 20-го года. С другой стороны он находится под чрезвычайным давлением путина. Рф хочет от союзного государства получить более интенсивного участия в войне, что чревато для беларуси резким обнулением перспектив государственности… и беларусы это понимают, в том числе и лукашенко", - объяснил он.
Украина держит под контролем ситуацию на границе с беларусью, прекрасно понимая планы россии, отметил Подоляк.
"На границе с беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся учения военных. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется. Безусловно россия сейчас пытается направить туда энное количество мобилизованных, до 20-30 тысяч… Какие-то попытки они могут… бунт даже внутренний – один из сценариев, который рассматривается нами как вполне серьезный… что, насытив воинские части беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у лукашенко управление военными", - считает советник.
Он заверил, что в Украине готовятся к беларускому направлению.
"Мы понимаем, что россия попытается активировать его, но шансов у россии с каждым днем все меньше и меньше", - выразил мнение советник ОП.
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