Подоляк прокомментировал атаку беспилотников на москву

11:40 30 мая Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал cобытия в москве, куда сегодня утром прилетел рой беспилотников.

"Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и т.д.?"", – заявил Подоляк.

По его мнению, некоторые дроны умнее определенных российских политиков.



Также советник главы ОП исключил возможность уступок Украины с людьми в россии, которые полагали, что смогут безнаказанно разрушать Украину. Подоляк заверил, что россия должна ответить за развязанную войну, а все виновные не уйдут от наказания.

"После 15 месяцев они поняли, что в 14-м году они не будут? Никакого подписания линии разделения... Каждый из них будет отвечать в полном объеме", – заверил Подоляк.

На прямой вопрос журналиста, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на москву и подмосковье, Подоляк ответил, что «мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак». Но, подчеркнул он, «конечно же, прямого отношения не имеем».