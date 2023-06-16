Подоляк прокомментировал атаку беспилотников на москву

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал cобытия в москве, куда сегодня утром прилетел рой беспилотников.
По его мнению, некоторые дроны умнее определенных российских политиков.
Также советник главы ОП исключил возможность уступок Украины с людьми в россии, которые полагали, что смогут безнаказанно разрушать Украину. Подоляк заверил, что россия должна ответить за развязанную войну, а все виновные не уйдут от наказания.
На прямой вопрос журналиста, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на москву и подмосковье, Подоляк ответил, что «мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак». Но, подчеркнул он, «конечно же, прямого отношения не имеем».
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