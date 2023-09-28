Подоляк: паническое настроение на Крымском полуострове будет нарастать

Советник руководителя Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, отмечает, что паническое настроение на Крымском полуострове будут продолжать нарастать. Он подчеркивает, что россия находится в состоянии постоянной тревожности и стремится компенсировать это, усиливая свою активность на фронте.
Подоляк подчеркивает важность усиления огневого воздействия на ситуацию в Крыму, отмечая, что россияне, проживающие на полуострове, живут в состоянии ожидания атаки и осознают, что Крым является источником опасности для них. Он также указывает на ключевую роль Крыма в обеспечении россии и подчеркивает важность его контроля для уменьшения боеспособности российских оккупационных сил.
Советник руководителя ОП подчеркивает стратегическую задачу Украины в поражении ключевых линий обеспечения российской оккупационной армии и привлечении Керченского пролива под огневой контроль. Он также отмечает, что россия должна осознать свою неизбежную поражение в войне и прийти к диалогу и правилам игры после завершения войны.
Подоляк выразил убеждение, что Украина уже стала одной из великих стран 21-го века, готовой платить высокую цену за свое право на существование, и подчеркивает, что немногие страны могут быть столь решительными в защите своей независимости.
Подоляк подчеркивает важность усиления огневого воздействия на ситуацию в Крыму, отмечая, что россияне, проживающие на полуострове, живут в состоянии ожидания атаки и осознают, что Крым является источником опасности для них. Он также указывает на ключевую роль Крыма в обеспечении россии и подчеркивает важность его контроля для уменьшения боеспособности российских оккупационных сил.
Советник руководителя ОП подчеркивает стратегическую задачу Украины в поражении ключевых линий обеспечения российской оккупационной армии и привлечении Керченского пролива под огневой контроль. Он также отмечает, что россия должна осознать свою неизбежную поражение в войне и прийти к диалогу и правилам игры после завершения войны.
Подоляк выразил убеждение, что Украина уже стала одной из великих стран 21-го века, готовой платить высокую цену за свое право на существование, и подчеркивает, что немногие страны могут быть столь решительными в защите своей независимости.
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