Подоляк ответил на слова Путина о вступлении Украины в НАТО

Резкое заявление Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО стоит расценивать как очередную "пропагандистскую накачку" для россиян.
Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал он.
Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.
"Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал он.
Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.
Подоляк напомнил, что в ОП считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".
"РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», - резюмировал Подоляк.
"РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», - резюмировал Подоляк.
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