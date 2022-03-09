Подоляк ответил на слова Путина о вступлении Украины в НАТО

13:03 10 Июнь Киев, Украина

Резкое заявление Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО стоит расценивать как очередную "пропагандистскую накачку" для россиян.
 
Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал он.

Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.
"Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя", - пояснил Подоляк.

"Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще", - добавил он.
Подоляк напомнил, что в ОП считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".

"РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», - резюмировал Подоляк.