Подоляк отреагировал на предложение Китая по территориальным уступкам

20:13 26 мая Киев, Украина

В Офисе президента Украины отреагировали на призыв спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя о необходимости прекращения огня в Украине, "признав за россией оккупированные украинские территории".

"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, - равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша россии, консервации режима путина и, как следствие, резкого роста конфликтов в глобальной политике", - заявил Подоляк.

По его словам, все это – "голубая мечта россии".