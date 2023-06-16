Подоляк отреагировал на предложение Китая по территориальным уступкам

В Офисе президента Украины отреагировали на призыв спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя о необходимости прекращения огня в Украине, "признав за россией оккупированные украинские территории".
По его словам, все это – "голубая мечта россии".
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время своего тура по Европе предложил оставить под контролем россии временно оккупированные территории Украины.
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