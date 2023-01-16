Подоляк отметил, что нет способа договориться с рф
17:27 16 января Киев, Украина
Войну нужно победить в войне, потому что не существует способа договориться с россией.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
сообщил в Twitter в понедельник, 16 января.
"Не надо продолжать притворяться, что кто-то чего-то до сих пор не понимает… Рф без всякой причины напала на Украину. Рф ведет полноценную войну всеми видами оружия. Рф массово убивает гражданских и "зачищает" территорию. РФ совершает преступления против человечности. Нет способа договориться. Войну нужно выиграть",– написал Подоляк.
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