Подоляк отметил, что нет способа договориться с рф

"Не надо продолжать притворяться, что кто-то чего-то до сих пор не понимает… Рф без всякой причины напала на Украину. Рф ведет полноценную войну всеми видами оружия. Рф массово убивает гражданских и "зачищает" территорию. РФ совершает преступления против человечности. Нет способа договориться. Войну нужно выиграть",– написал Подоляк.