Подоляк о следствии в отношении Медведчука

21:36 11 Май Киев, Украина

За недобросовестное пользование ресурсами Крыма после его оккупации Россией и за деструктивные действия его медиа-империи, Виктор Медведчук встанет перед законом.

Об этом журналистам заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

"Деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества. Во-первых, государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами его странной медиа-империи. Во-вторых, десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем много журналистских расследований... Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовать свой "бизнес" честно. Только политическая "крыша" при разной власти в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что этому "крайне влиятельному и солидному человеку", который, по словам Подоляка, пытался решать судьбу народа и активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, спрятаться от следственных действий не удастся.