Подоляк назвал целью Путина панику и жертвы среди населения

11:48 01 Март Киев, Украина

Целями России в ходе вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

"Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры", - написал Подоляк в твиттер во вторник, 1 марта.

Он добавил, что Украина "достойно сражается".



Накануне Подоляк принял участие в переговорах с РФ о завершении войны в Украине. По его словам, на встрече определили ряд приоритетный вопросов, которые могут помочь прекратить боевые действия. Ожидается второй раунд переговоров.