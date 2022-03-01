Подоляк назвал целью Путина панику и жертвы среди населения

Целями России в ходе вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он добавил, что Украина "достойно сражается".
Накануне Подоляк принял участие в переговорах с РФ о завершении войны в Украине. По его словам, на встрече определили ряд приоритетный вопросов, которые могут помочь прекратить боевые действия. Ожидается второй раунд переговоров.
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