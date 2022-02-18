Подоляк: главным организатором принудительной посадки Ryanair является РФ

10:57 24 Май Киев, Украина

Ситуацию с экстренной посадкой лайнера Ryanair можно считать проявлением международного терроризма под руководством России, подобные инциденты заслуживают самой жесткой юридической оценки.

Об этом в понедельник, 24 мая, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое появление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру", - сказал он.

Подоляк отметил, что действия властей Беларуси требуют жесткой юридической оценки.



"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария", - считает советник главы ОП.



Он отметил, что средств воздействия не так много, поэтому нужно вводить существенные финансово-торговые ограничения.

"Однако я бы особо отметил и еще один важнейший аспект этой истории. В результате данной операции сам Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты", - сказал Подоляк.

Напомним, накануне в аэропорту Минска власти Беларуси экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан Роман Протасевич - основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским.