Подоляк: главным организатором принудительной посадки Ryanair является РФ

Ситуацию с экстренной посадкой лайнера Ryanair можно считать проявлением международного терроризма под руководством России, подобные инциденты заслуживают самой жесткой юридической оценки.
Об этом в понедельник, 24 мая, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк отметил, что действия властей Беларуси требуют жесткой юридической оценки.
"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария", - считает советник главы ОП.
Он отметил, что средств воздействия не так много, поэтому нужно вводить существенные финансово-торговые ограничения.
"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария", - считает советник главы ОП.
Он отметил, что средств воздействия не так много, поэтому нужно вводить существенные финансово-торговые ограничения.
Напомним, накануне в аэропорту Минска власти Беларуси экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан Роман Протасевич - основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским.
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