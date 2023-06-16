Подготовка к вывозу населения и ценностей: россияне планируют бегство с севера Крыма

Российские оккупанты начинают подготовку к вывозу населения и угону культурных ценностей с севера Крыма, сообщает Центр национального сопротивления.
В соответствии с полученными данными, российская администрация оккупационных властей на севере временно оккупированного полуострова получила указания о необходимости провести "эвакуацию".
По информации, были составлены списки населения, которые будут принудительно вывезены во внутренние районы полуострова или на территорию российской федерации. Процесс подготовки уже начался в городе Армянск.
В первую очередь планируется эвакуация представителей оккупационной администрации и их семей, а также техники и документов. Особое внимание уделяется также вывозу материально-культурных ценностей.
Центр национального сопротивления выражает благодарность местному подполью за предоставленную информацию и списки лиц, связанных с деятельностью оккупационной администрации.
В Центре отмечают, что каждый из причастных будет нести наказание и отвечать за свои действия.
В соответствии с полученными данными, российская администрация оккупационных властей на севере временно оккупированного полуострова получила указания о необходимости провести "эвакуацию".
По информации, были составлены списки населения, которые будут принудительно вывезены во внутренние районы полуострова или на территорию российской федерации. Процесс подготовки уже начался в городе Армянск.
В первую очередь планируется эвакуация представителей оккупационной администрации и их семей, а также техники и документов. Особое внимание уделяется также вывозу материально-культурных ценностей.
Центр национального сопротивления выражает благодарность местному подполью за предоставленную информацию и списки лиц, связанных с деятельностью оккупационной администрации.
В Центре отмечают, что каждый из причастных будет нести наказание и отвечать за свои действия.
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