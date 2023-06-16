Подготовка к вывозу населения и ценностей: россияне планируют бегство с севера Крыма

12:39 09 июня Киев, Украина

Российские оккупанты начинают подготовку к вывозу населения и угону культурных ценностей с севера Крыма, сообщает Центр национального сопротивления.

В соответствии с полученными данными, российская администрация оккупационных властей на севере временно оккупированного полуострова получила указания о необходимости провести "эвакуацию".

По информации, были составлены списки населения, которые будут принудительно вывезены во внутренние районы полуострова или на территорию российской федерации. Процесс подготовки уже начался в городе Армянск.

В первую очередь планируется эвакуация представителей оккупационной администрации и их семей, а также техники и документов. Особое внимание уделяется также вывозу материально-культурных ценностей.

Центр национального сопротивления выражает благодарность местному подполью за предоставленную информацию и списки лиц, связанных с деятельностью оккупационной администрации.

В Центре отмечают, что каждый из причастных будет нести наказание и отвечать за свои действия.