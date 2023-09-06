Подготовка энергосистемы к зиме: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ. Участники обсудили комплексный план по защите объектов критической инфраструктуры от потенциальных российских атак.
Зеленский сообщил, что заслушал доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.
Зеленский сообщил, что заслушал доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.
Как сообщал ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ПВО, ВСУ и энергетики подготовились к осенним массированным обстрелам.
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