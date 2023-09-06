Подготовка энергосистемы к зиме: Зеленский провел заседание Ставки

11:45 06 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ. Участники обсудили комплексный план по защите объектов критической инфраструктуры от потенциальных российских атак.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.
"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", — добавил президент.
 
Как сообщал ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ПВО, ВСУ и энергетики подготовились к осенним массированным обстрелам.