Поддержка Украины: страны G7 приняли декларацию на саммите

По сообщению пресс-службы Верховной Рады Украины, председатель Верховной Рады страны принял участие в Парламентском саммите "Группы Семи" в рамках своего рабочего визита в Японию. На саммите лидеры G7 вынесли декларацию, подчеркивающую поддержку Украины.
В этой декларации "Группы Семи" была вновь осуждена агрессивная война, которую россия ведет против Украины, а также подчеркнута важность расследования совершенных преступлений и наказания виновных лиц. Руководители парламентов "Группы Семи" призвали россию немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины.
Они также выразили непоколебимую солидарность с украинским народом и поддержали инициативы своих правительств по усилению санкций против россии и беларуси. В то же время декларация выразила озабоченность из-за выхода россии из Черноморской зерновой инициативы и призвала ее вернуться к этой инициативе, что способствовало бы экспорту украинского зерна через порты.
Дополнительно, в декларации была осуждена ядерная риторика россии и ее объявление о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Лидеры G7 также призвали возвращение Запорожской атомной электростанции под контроль Украины.
В этой декларации "Группы Семи" была вновь осуждена агрессивная война, которую россия ведет против Украины, а также подчеркнута важность расследования совершенных преступлений и наказания виновных лиц. Руководители парламентов "Группы Семи" призвали россию немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины.
Они также выразили непоколебимую солидарность с украинским народом и поддержали инициативы своих правительств по усилению санкций против россии и беларуси. В то же время декларация выразила озабоченность из-за выхода россии из Черноморской зерновой инициативы и призвала ее вернуться к этой инициативе, что способствовало бы экспорту украинского зерна через порты.
Дополнительно, в декларации была осуждена ядерная риторика россии и ее объявление о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Лидеры G7 также призвали возвращение Запорожской атомной электростанции под контроль Украины.
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