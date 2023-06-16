Поддержка Украины: Дания и Норвегия отправят боеприпасы

Дания и Норвегия продолжают сотрудничать в области поставок артиллерийских снарядов для украинской армии, расширяя свои усилия.
В соответствии с новым сообщением Министерства обороны Дании от 15 июня, на этот раз планируется поставить более 10 тысяч боеприпасов.
По информации ведомства, Норвегия будет предоставлять артиллерийские снаряды, а Дания ответственна за поставку зарядов и запалов.
Кроме того, Дания дополнительно предложила еще 1500 комплектов артиллерийских снарядов и 500 гранат.
В соответствии с новым сообщением Министерства обороны Дании от 15 июня, на этот раз планируется поставить более 10 тысяч боеприпасов.
По информации ведомства, Норвегия будет предоставлять артиллерийские снаряды, а Дания ответственна за поставку зарядов и запалов.
Кроме того, Дания дополнительно предложила еще 1500 комплектов артиллерийских снарядов и 500 гранат.
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