Поддержка Украины: Дания и Норвегия отправят боеприпасы

"Украина по-прежнему испытывает острую потребность в боеприпасах для противостояния россии. Вместе с другими странами Европейского союза и НАТО, Дания активно реагирует на различные инициативы. Совместно с Норвегией мы сможем поставить более 10 тысяч полноценных артиллерийских снарядов в кратчайшие сроки", - отметил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.