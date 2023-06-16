Поддержка Украины: Дания и Норвегия отправят боеприпасы

15:52 15 июня Киев, Украина

Дания и Норвегия продолжают сотрудничать в области поставок артиллерийских снарядов для украинской армии, расширяя свои усилия.

В соответствии с новым сообщением Министерства обороны Дании от 15 июня, на этот раз планируется поставить более 10 тысяч боеприпасов.

По информации ведомства, Норвегия будет предоставлять артиллерийские снаряды, а Дания ответственна за поставку зарядов и запалов.

Кроме того, Дания дополнительно предложила еще 1500 комплектов артиллерийских снарядов и 500 гранат.
 
"Украина по-прежнему испытывает острую потребность в боеприпасах для противостояния россии. Вместе с другими странами Европейского союза и НАТО, Дания активно реагирует на различные инициативы. Совместно с Норвегией мы сможем поставить более 10 тысяч полноценных артиллерийских снарядов в кратчайшие сроки", - отметил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.