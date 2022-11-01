Поддержка энергосектора: Еврокомиссар по энергетике прибыла в Киев
15:55 01 ноября Киев, Украина
Международные партнеры должны увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Об этом заявила Еврокомиссар
по вопросам энергетики Кадри Симсон, прибывшая 1 ноября с визитом в Киев.
"Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны россии — жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы", — написала Симсон в Twitter.
По ее словам, Евросоюз стоит рядом с Украиной, чтобы помочь, пока Украина не победит.
“Я собственными глазами видела масштабы разрушений в Украине, и прилагаю все усилия для увеличения финансовой, технической и практической помощи. Это должно поступать от институтов ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров», — добавила Еврокомиссар по энергетике.
В преддверии Симсон рассказала, что ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита.
“У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались”, — сказала Симсон.
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