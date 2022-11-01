Поддержка энергосектора: Еврокомиссар по энергетике прибыла в Киев

15:55 01 ноября Киев, Украина

Международные партнеры должны увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, прибывшая 1 ноября с визитом в Киев.

"Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны россии — жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы", — написала Симсон в Twitter.

По ее словам, Евросоюз стоит рядом с Украиной, чтобы помочь, пока Украина не победит.

“Я собственными глазами видела масштабы разрушений в Украине, и прилагаю все усилия для увеличения финансовой, технической и практической помощи. Это должно поступать от институтов ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров», — добавила Еврокомиссар по энергетике.

В преддверии Симсон рассказала, что ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита.