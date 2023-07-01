Под Запорожьем 50 солдат рф отказались воевать и вывели вооружение из строя- штаб

Как сообщил в утренней сводке от 1 июля Генштаб ВСУ, массовое дезертирство произошло в российских войсках, воюющих в Запорожской области. Примерно 50 оккупантов отказались принимать участие в боевых действиях и вывели вооружение из строя.
В районе Дорожнянки Запорожской области около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии отказались участвовать в боевых действиях. Они вывели из строя имеющееся в подразделении вооружение.
Напомним, в российской армии участились случаи саботажа и дезертирства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии