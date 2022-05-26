Под санкции СНБО попали журналисты и нардеп

Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил, что на заседании СНБО было принято решение ввести санкции против нардепа Андрея Деркача и круга лиц, под санкциями США.
О принятых решениях Данилов рассказал 20 августа.
Также СНБО вводит санкции против нардепа Андрея Деркача.
Кто такой Андрей Деркач:
19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы. Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Внесен в персональный санкционный список США с формулировкой "российский агент с более чем десятилетним стажем".
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