Под санкции СНБО попали журналисты и нардеп

18:50 20 августа Киев, Украина

Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил, что на заседании СНБО было принято решение ввести санкции против нардепа Андрея Деркача и круга лиц, под санкциями США.

О принятых решениях Данилов рассказал 20 августа.

"На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельности на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич", - заявил Данилов.

Также СНБО вводит санкции против нардепа Андрея Деркача.

"Принято решение ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и круга лиц, под санкциями США ", - заявил Данилов.

Кто такой Андрей Деркач:

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы. Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Внесен в персональный санкционный список США с формулировкой "российский агент с более чем десятилетним стажем".