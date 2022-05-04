Под посольством Беларуси проходит акция памяти Виталия Шишова

20:10 03 августа Киев, Украина

С лозунгами "Не забудем, не простим!" под белорусским посольством в Киеве проходит акция, посвященная памяти Виталия Шишова, которого накануне обнаружили мертвым.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS во вторник, 3 августа.



"На акцию пришла гражданская жена Шишова. Она пьет воду и не хочет общаться с журналистами из-за плохого самочувствия", – говорится в сообщении.



Напротив белорусского посольства возле креста – фотографии Шишова и других погибших оппозиционеров в цветах и лампадках. Люди скандируют: "Не забудем, не простим!" и "Живе Беларусь!".



Напомним, глава Белорусского дома пропал накануне в Киеве. Шишов отправился на пробежку и не вернулся. А сегодня его нашли повешенным в лесополосе недалеко от дома, где он проживал.



Правоохранители рассматривают две версии смерти Шишова – самоубийство или умышленное убийство. На его теле были обнаружены ссадины.