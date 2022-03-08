Под Николаевом ВСУ разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов из Крыма

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.
С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.
Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину.
Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков.
Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился.
Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!
Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину.
Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков.
Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился.
Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!
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