11:13 06 Март Киев, Украина

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.

С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.



Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину.



Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков.



Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился.



Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!





