Под Мариуполем обнаружили «фильтрационную тюрьму» для волонтеров

07:57 03 июня Киев, Украина

В Мариуполе обнаружили вторую «фильтрационную тюрьму», в которой в том числе содержатся более 20 волонтеров, помогавших вывозить украинцев из оккупированного города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

«Раньше мы сообщали о первой фильтрационной тюрьме в селе Еленовка на базе бывшей Енакиевской исправительной колонии строгого режима № 52. Именно здесь содержатся бывшие правоохранители, проукраинские активисты и журналисты. Теперь стало известно о второй фильтрационной тюрьме на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Судя по информации, именно здесь содержатся „неблагонадежные“ до вынесения приговора или прохождения фильтрации. Те, кто просто оказался подозрительным и не принадлежит к вышеназванным категориям. Именно здесь находятся более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации», - сообщил Андрющенко.

"Интересный факт относительно волонтеров. Почти все они получали удостоверения от Красного Креста Украины. Теперь становится понятным, зачем так называемая "ДНР" развернула программу дискредитации Красного креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров", - добавил Андрющенко.

В этот же день мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариупольском районе Донецкой области российские военные расстреливают украинских волонтеров и чиновников за отказ сотрудничать с оккупационными властями. По его словам, фейковый суд так называемой «ДНР» приговорил к 10-летнему заключению председателя одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен посредством расстрела, а украинская судья, которая рассматривала несколько резонансных дел, подвергается пыткам, уточнил Бойченко.