Под Макеевкой на Луганщине уничтожен батальон мобилизованных россиян - СМИ

07:42 06 ноября Киев, Украина

В Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотнях уничтоженных оккупантов. Об этом в субботу, 5 ноября, пишет российское издание Верстка со ссылкой на выжившего российского военного и родственников мобилизованных.

По его словам, это произошло возле села Макеевка. Военнослужащий рф Алексей Агафонов, с которым общалось издание, считает, что там могли ликвидировать более 500 оккупантов. Подтвердить или опровергнуть информацию о количестве погибших в данный момент не представляется возможным.

По словам уцелевшего российского военного, мобилизованные прошли подготовку в воинской части 2079. Командир батальона обещал россиянам, что их привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были присоединиться к так называемой "территориальной обороне". Однако в ночь на 2 ноября 2022 года весь батальон увезли на линию соприкосновения.

"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, "грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные - все", - рассказал он.

При этом, он добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных.

Отметим, украинские военные приближаются к Херсону и заставляют врага готовить оборонительные укрепления к боям за город.