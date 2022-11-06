Под Макеевкой на Луганщине уничтожен батальон мобилизованных россиян - СМИ

В Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотнях уничтоженных оккупантов. Об этом в субботу, 5 ноября, пишет российское издание Верстка со ссылкой на выжившего российского военного и родственников мобилизованных.
По его словам, это произошло возле села Макеевка. Военнослужащий рф Алексей Агафонов, с которым общалось издание, считает, что там могли ликвидировать более 500 оккупантов. Подтвердить или опровергнуть информацию о количестве погибших в данный момент не представляется возможным.
По словам уцелевшего российского военного, мобилизованные прошли подготовку в воинской части 2079. Командир батальона обещал россиянам, что их привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были присоединиться к так называемой "территориальной обороне". Однако в ночь на 2 ноября 2022 года весь батальон увезли на линию соприкосновения.
При этом, он добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных.
Отметим, украинские военные приближаются к Херсону и заставляют врага готовить оборонительные укрепления к боям за город.
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