Под Киевом разрушен музей Марии Приймаченко

Из-за обстрелов в Киевской области был разрушен историко-краеведческий музей с работами художницы Марии Приймаченко.
Музей находился в пгт Иванков, где на днях происходили серьезные бои между российскими оккупантами и украинскими военнослужащими.
Как сообщил директор Вышгородского историко-культурного заповедника, в результате вместе с музеем были уничтожены более 20 работ художницы.
Музей находился в пгт Иванков, где на днях происходили серьезные бои между российскими оккупантами и украинскими военнослужащими.
Как сообщил директор Вышгородского историко-культурного заповедника, в результате вместе с музеем были уничтожены более 20 работ художницы.
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