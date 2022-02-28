Под Киевом разрушен музей Марии Приймаченко

13:33 28 Февраль Киев, Украина

Из-за обстрелов в Киевской области был разрушен историко-краеведческий музей с работами художницы Марии Приймаченко.



Музей находился в пгт Иванков, где на днях происходили серьезные бои между российскими оккупантами и украинскими военнослужащими.



Как сообщил директор Вышгородского историко-культурного заповедника, в результате вместе с музеем были уничтожены более 20 работ художницы.